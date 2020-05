Obituário - 3 de maio de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grand ABC



03/05/2020 | 11:43



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 1º de maio

Laurinda Rainatto Fornazare, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 1º, no Hospital de Campanha Covid Dell’Antonia. Dia 1º. Cemitério da Saudade.

Basilio Rede, 86. Natural de Mirassolândia (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Penha Pinheiro, 82. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Parmina Benati Martins, 80. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio do Carmo Marques, 79. Natural de Cambuí (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilzer Moreira Cillani, 76. Natural de Tanquinho (BA). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Ferreira da Silva, 73. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valter de Oliveira, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Wanderley José Pimenta, 70. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Pereira de Melo, 69. Natural de Águas Belas (PE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Jesus de Souza, 68. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria Gomes, 66. Natural de Carbonita (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Rodrigues, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 1º, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Francisco Granata, 64. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Centro de Santo André. Médico. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Passarelli, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Mecânico de automação. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristiana Aparecida Jacopi, 49. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Vendedora. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilza Marcelino da Silva, 48. Natural de Assis Chateaubriand (PR). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio de Almeida Pedrosa, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nathan de Araujo Miranda Rosa, 9. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Maravilhas. Menor. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 2 de maio

Maria de Lima, 94. Natural de Ibitiura de Minas (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Crist Redentor, Vila Pires.

Lydia Caraccio Bartoli, 92. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Sabo, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Michaela Veiga Guerra, 86. Natural de Ubirajara (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

Carlos Alberto da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Eliziario Alves de Souza, 90. Natural de Caetité (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2, em Mauá. Cemitério Municipal.

Francisca da Cruz Santos, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 29 de abril

Maria Martins de Brito, 78. Natural de São Caetano. Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Tereza de Jesus Paula Pereira, 66. Natural de Apucarana (PR). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Isabel Gimenez dos Santos, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 30 de abril

Agda Santos Gonçalves, 90. Natural de Iramaia (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Manoel da Silva, 66. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Ernesto Rodrigues Filho, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Agostinho Marques de Oliveira, 54. Natural de Divinésia (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 1º de maio

Isolina Silva dos Prazer5es, 80. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Leonor, em Guarulhos (SP). Dia 1º, em Mauá. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).

Lídia Luzia Fructuoso Bedeschi, 89. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia na Vila Noêmia, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Manoel da Silva Santos, 71. Natural de Santo Estêvão (BA). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Fernandes Queiroz, 69. Natural de Mundo Novo (BA). Residia na Chácara São Brás, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Decides Filho, 66. Natural de Santa Mariana (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Marilena Sachini Martins, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Camargo, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 2 de maio

Eduardo Benedito Prince, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Luiz Carlos Galhardo, 73. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Maria Tereza Esposito, 94. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Figueirero, em Rio Grande da Serra. Dia 2, em Mauá. Cemitério São Sebastião.