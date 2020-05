Fátima Bernardes comemora aniversário de namoro com Túlio Gadêlha: 30 meses juntos

03/05/2020 | 11:10



Que amor! Para comemorar o aniversário de namoro com Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes surpreendeu os seguidores e publicou no Instagram uma montagem de uma série de fotos em que aparece aos beijos com o amado. Na legenda, ela falou sobre a relação, que sempre foi à distância, e agora pode ser curtida mais de perto, já que ambos estão em casa e em quarentena.

Trinta meses juntos. Já vivemos muita coisa. Planejamos muitas outras. Mas nunca imaginamos enfrentar uma situação como a de agora. Pra quem mora em cidades diferentes, o isolamento social faz aumentar a saudade, o sofrimento, mas é exatamente neste momento que estamos tendo a chance de ficar mais tempo juntos. Agradeço a Deus diariamente por isso. Ao lado de quem você ama, tudo fica mais suave, a gente se sente mais forte. Parabéns, meu amor, por mais um dia 2 juntos., escreveu ela na legenda.

Túlio também falou sobre a data especial na web e relatou que tirou a barba não só por causa do coronavírus, mas também para relembrar a época em que conheceu a jornalista.

A barba foi pro ralo, ou quase toda ela. Mas dessa vez não foi pela preocupação com a covid-19. Foi para ficar mais parecido fisicamente com o Túlio que ela conheceu há exatos 30 meses. Isso mesmo, hoje completamos 2 anos e meio. Anos que vivemos sem olhar o tempo passar, mas fazendo de tudo pra passar esse tempo juntos. Parabéns, meu amor. , disse ele.