Escolha da roupa, vizinhos empolgados e luzes marcam live de Alok em casa

03/05/2020 | 11:10



Os famosos continuam dando o que falar por conta das lives que estão realizando em casa durante a quarentena! Depois de shows de Ivete Sangalo, Gusttavo Liva e Sandy & Junior, foi a vez do DJ Alok movimentar as redes sociais e deixar todo mundo surpreso com a apresentação. Na noite do último sábado, dia 2, o DJ comandou a atração Em Casa, da TV Globo, diretamente de seu apartamento em São Paulo. A live, que também foi exibida no Multishow e nas redes sociais, acabou virando meme na internet por causa da grandiosidade do evento.

Assim que entrou no ar, Alok virou meme por conta da roupa escolhida para o show. O figurino meio futurista rendeu muitas piadas entre os internautas.

O Alok está vestindo a skin dele no freefire. Brabo demais #AlokEmCasa, escreveu um.

Por que o Alok está vestido que nem lutador do Mortal Kombat?, disse outro.

O artista, que já vinha causando burburinho enquanto organizava a casa onde mora na zona sul de São Paulo para a transmissão ao vivo, provou que sabe inovar e surpreendeu ao colocar luzes e um show de laser no céu da cidade enquanto tocava seu hits eletrônicos.

Muito do bem. Dá até para ver os raios de amor saindo da casa dele, brincou Whindersson Nunes.

Pensando na conta de luz do Alok, disse outro.

Os vizinhos de Alok também roubaram a cena durante o show, já que diversos apartamentos ao redor do prédio onde o DJ realizou seu show, apareceram na TV com suas varandas cheias de luzes.

Hoje em dia o jovem brasileiro só pensa em uma coisa: ser vizinho do Alok, brincou uma internauta.

Nunca quis tanto ser o vizinho do alok na minha vida, escreveu outro.

Para completar, Alok ainda esbanjou fofura ao exibir o filho Ravi logo no início da atração. O bebê apareceu no colo da mãe, a médica Romana Novais, que também apareceu na TV para curtir a noite com o marido em casa.