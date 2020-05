Thiago Fragoso anuncia nascimento do segundo filho com Mariana Vaz

03/05/2020 | 10:11



Que amor! O ator Thiago Fragoso anunciou o nascimento de seu seguindo filho, Matin, com Mariana Vaz, através de publicação no Instagram. Ele publicou uma foto em que aparece segurando a mãozinha do bebê. Recentemente, ela havia falado sobre como seria a esposa dar à luz em meio à quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

E meu segundo Sol chegou... A vida faz todo o sentido. A vida é boa demais. Bem-vindo, Martin!, escreveu na legenda da publicação.

O ator ainda elogiou a esposa:

Parabéns, meu amor Mari Vaz. Você foi incrível como sempre. Não há melhor pessoa para viver essa nova aventura. Te amo! Maior Amor do mundo!, completou.

O casal também é pai de Benjamin, de oito anos de idade.