Moro apresenta provas contra Bolsonaro, diz jornal

DA redação



03/05/2020 | 09:15



Ex-juiz federal da Operação Lava Jato, Sergio Moro teria entregue provas de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou interferir em seu trabalho como ministro da Justiça e Segurança Pública, motivo que o levou a pedir demissão. Depoimento à PF (Polícia Federal), em Curitiba, no Paraná, durou oito horas. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo no fim da noite de ontem.

Além das mensagens que Moro já havia mostrado ao Jornal Nacional, da TV Globo, o ex-ministro, segundo a colunista Bela Megale, teria apresentado ontem à delegada Christiane Correa Machado, chefe do grupo que apura os inquéritos que correm no STF (Supremo Tribunal Federal), “novas provas envolvendo Bolsonaro”.

Não houve, todavia, nenhuma informação sobre que provas seriam. Moro prestou depoimento na condição de investigado. A apuração foi determinada pelo ministro Celso de Mello, do STF, por causa das acusações de que o presidente teria cometido ingerência no Ministério da Justiça para tentar proteger políticos aliados e filhos.

O pedido de investigação foi feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Sob risco de ser processado por denunciação caluniosa, Moro precisa provar que o presidente cometeu falsidade ideológica (o ex-ministro diz que não assinou a demissão do superintendente da PF, Maurício Valeixo), advocacia administrativa, obstrução de justiça e coação processual.

Ao Jornal Nacional, veiculado na noite de 24 de abril, sexta-feira em que pediu demissão do cargo de ministro, Moro apresentou cópia de mensagem de WhatsApp atribuída a Bolsonaro em que o presidente, após compartilhar notícia de que deputados aliados do governo estariam sendo investigados pela PF, dizia que era esse “mais um motivo para a troca”. O presidente negou ingerência na Pasta e acusou o ex-juiz de chantageá-lo para obter cargo de ministro no STF, o que Moro nega.



COVID-19

O presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), desembargador Mairan Maia, negou ontem, recurso da União contra a divulgação dos “laudos de todos os exames” do novo coronavírus feitos pelo presidente. Para o magistrado, a informação é de interesse público, conforme decidido pela Justiça Federal de São Paulo. A Presidência busca impedir a apresentação dos documentos, alegando direito do paciente ao sigilo de seu estado de saúde. da Redação