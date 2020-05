Grande ABC registra mais cinco mortes por Covid-19

Vinícius Castelli



02/05/2020 | 18:40



O Grande ABC registrou hoje mais cinco mortes por conta da Covid 10. Duas delas em São Bernardo e uma em Ribeirão Pires e chega a um total de 181 óbitos.

Segundo boletim epidemiológico de São Bernardo, trata-se de uma mulher de 65 anos, com doença hepática crônica e homem de 59 anos com doença de Chagas. O município conta com 581 casos confirmados, 58 mortes e 2.139 em investigação.

Diadema também registrou mais duas mortes e chega a 25 óbitos por conta do novo coronavírus. A Prefeitura não informou dados das vítimas. Os casos confirmados são 259, seis a mais que ontem.

Ribeirão Pires também está na lista e acumula mais uma perda causada pela Covid-19. Trata-se de uma idosa de 89 anos que morreu no fim da noite de sexta-feira (1). Ela estava internada no Hospital e Maternidade São Lucas e tinha doença preexistente (não informada pela Prefeitura).

O município tem 63 casos confirmados da doença, sendo que 40 já se recuperaram após alta hospitalar ou cumprimento da quarentena domiciliar. O município aguarda ainda o resultado de 33 exames.

O número de casos confirmados em São Caetano subiu também e hoje soma 393, seis a mais que ontem. A cidade conta com 319 exames aguardando resultado.

Segundo boletim de Rio Grande da Serra, o município não teve alteração e segue com 27 casos de Covid-19 e aguarda o resultado de 21 exames.

As atualizações dos casos na região serão feitas conforme os municípios forem enviando os boletins epidemiológicos.

O Governo do Estado informou que São Paulo soma hoje 2.586 óbitos por conta do novo coronavírus, um aumento de 128% em comparação ao dia 22 de abril, quando havia 1.134 vítimas fatais.

Outro dado apresentado pelo Estado é que a mortalidade passou a ser verificada em 150 municípios, 50 a mais do que há dez dias.