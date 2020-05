Mick Jagger e Will Smith participam de 'live' para arrecadar fundos na Índia

02/05/2020 | 18:29



O ator americano Will Smith e a lenda do rock Mick Jagger estão entre as estrelas internacionais e de Bollywood que participarão de uma "live" de quatro horas neste domingo, 3, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar a combater a covid-19 na Índia.

O capitão da equipe nacional de críquete, Virat Kohli, assim como os atores Priyanka Chopra e Shah Rukh Khan, estão entre as celebridades indianas que vão se apresentar, ou ler mensagens direto de suas casas.

Organizado por Karan Johar e Zoya Akhtar, diretores de Bollywood, a indústria cinematográfica indiana, o programa será transmitido ao vivo pelo Facebook App India.

O objetivo é arrecadar milhões de dólares para cerca de cem organizações que fornecem serviços essenciais e alimentação durante a pandemia.

Esse dinheiro é necessário para ajudar "todos aqueles que não têm emprego, ou casa, e que não sabem onde vão conseguir sua próxima refeição", explicaram os organizadores.

O confinamento imposto a 1,3 bilhão de indianos em 25 de março - e que deve durar até pelo menos o dia 17 de maio - deixou milhões de trabalhadores em risco e atingiu duramente a terceira maior economia da Ásia.

Milhões de trabalhadores rurais estão presos nas cidades com quase nada para viver e se alimentar. Neste sábado foram organizados trens para levá-los de volta para suas cidades e povoados de origem.

Restrições rigorosas devem permitir manter novos casos de coronavírus em um nível relativamente baixo no segundo país mais populoso do mundo. São 37.335 casos de contágio e 1.218 mortes, com 2.000 novas infecções nas últimas 24 horas. Especialistas advertem que este balanço pode ser muito maior, diante da falta de testes de detecção e da coleta atualizada de dados.