Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, comenta primeira gravidez: Estou muito bobona

02/05/2020 | 18:10



Tiago Leifert e Daiana Garbin estão vivendo momentos de muitas emoções e alegrias desde que descobriram que esperavam o primeiro filho. O casal, que anunciou publicamente a gravidez na última semana, poderá aproveitar toda a gestação na companhia um do outro, uma vez que o BBB chegou ao fim.

Em entrevista para o Gshow, a jornalista contou que a notícia chegou no momento certo, após muito planejamento.

Abrimos o exame juntos. Ficamos muito emocionados quando soubemos da gravidez e mais ainda a cada ultrassom. Estou amando viver este momento, disse Daiana.

A gestação de quatro meses de uma menininha já transformou a vida da loira:

Estou me preparando para o maior desafio da minha vida, que é aprender a ser mãe, criar e educar minha filha. Me sinto muito feliz e honrada de ter a oportunidade de gerar uma vida. Saber que existe um coraçãozinho batendo dentro de mim é emocionante. Estou uma grávida muito bobona!

Entretanto, nem tudo são flores, e a escritora teve que aprender a lidar com os altos e baixos:

A lição mais valiosa que aprendi nos últimos anos é que medo, insegurança, ansiedade, sempre estarão presentes. As emoções dolorosas fazem parte da vida. Hoje, lido melhor com minhas angústias porque sei que não existe vida sem angústia e que toda mulher sente vários medos e inseguranças, especialmente neste momento.

Por falar em este momento, Daiana explicou os cuidados que tem tomado durante a pandemia do novo coronavírus:

Faço todas as consultas online e vou ao médico somente para a ultrassonografia, uma vez por mês. Estou em quarentena desde antes do início oficial. A última vez que saí de casa normalmente foi no dia 12 de março; o Tiago estava acompanhando as notícias e me ligou muito preocupado, me pediu para cancelar todos compromissos naquele dia.

A dupla, que sempre foi muito discreta nos oito anos de casamento, agora, está sob os holofotes.