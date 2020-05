Marcos Veras e Rosanne Mullholland revelam nome do primeiro filho, e falam sobre gravidez na quarentena

02/05/2020 | 17:11



Os atores Marcos Veras e Rosanne Mulholland estão esperando o primeiro filho. O casal, que está junto desde 2017, afirmou durante uma entrevista à colunista Patrícia Kogut que está ansioso pela chegada do pequeno.

A gravidez já está em 27 semanas e foi muito desejada e planejada:

- Feliz e ansiosa para ver o rostinho do meu filhote. Falamos muito sobre isso. Quando resolvemos dar uma chance, ele veio rapidinho. É uma experiência única e decidi que queria viver isso. Sempre amei criança. Acredito que será lindo, intenso e transformador, explicou Rosanne.

A artista contou que, por conta da quarentena, não conseguiu aproveitar direito todos os momentos da gestação, e revelou que está receosa em dar à luz em meio à pandemia:

- Acredito que até lá as coisas estarão melhores, mas provavelmente ainda existirá certa tensão. Tento ficar tranquila, mas redobro os cuidados. Em alguns momentos, estou mais sensível e procuro me preservar. Marcos me ajuda a relaxar e a diminuir a ansiedade.

O casal, que não tem planos para oficializar a união, também contou durante a entrevista o futuro nome do bebê: Davi. Marcos explicou o porquê da escolha:

- Temos gostos diferentes para nomes, então, foram algumas tentativas até achar um que deixasse os dois felizes.

O comediante ainda falou sobre como se sentiu ao descobrir que seria pai:

- Eu fiquei emocionado, eufórico, desorientado. Tudo junto e misturado.