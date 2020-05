Relacionamento entre Hariany Almeida e DJ Netto é confirmado por amigo do casal

02/05/2020 | 17:10



Segredo revelado? Na última quinta-feira, dia 30, o DJ Rafael de Paula fez uma live com o amigo DJ Netto na qual os dois apresentaram algumas canções eletrônicas. Durante um intervalo, Rafael respondeu alguns comentários dos internautas, um dos quais insinuava que ele e Hariany Almeida faziam um belo casal. Diante disso, o músico soltou:

Olha ali, Netto! Mas não, ai não! Aí o Netto chora. Ele está namorando e você me escreve uma coisa dessas.

Após a declaração, choveram questionamentos sobre a dupla estar realmente junta, ao que Rafael confirmou:

É, está namorando com o Netto.

Netto e Hariany participaram da última edição do programa A Fazenda, em 2019. No desenrolar do reality, no entanto, a youtuber começou um relacionamento com o vencedor da edição, Lucas Viana, enquanto o DJ passou a namorar a modelo Arícia Silva, com quem terminou em janeiro deste ano.

Apesar de não ter rolado nada durante as filmagens, Lucas acusou Hariany de ter um clima com outro fazendeiro.