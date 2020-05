Ator que teve perna amputada por coronavírus passa finalmente por procedimento para respirar sem aparelhos

02/05/2020 | 16:11



Há 32 dias, Nick Cordero está internado no hospital na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, após apresentar dificuldades para respirar. Desde então, o ator, que testou positivo para o coronavírus, esteve em uma entubação bem delicada, mas finalmente sua situação está mudando.

Depois de enfrentar uma infecção generalizada causada por uma contaminação inicial no pulmão, a companheira do artista Amanda Kloots compartilhou na última sexta-feira, dia 1º de maio, nos Stories do Instagram que seu marido se livrou dos equipamentos respiratórios que o mantinham vivo, e passou por um procedimento de traqueostomia.

- Temos tentado fazer isso por Nick há muitas semanas, e continuava sendo adiado por causa de sua saúde [debilitada], explicou a instrutora fitness.

Tal medida, conforme disse Amanda, é muito mais confortável e, com isso, ele se sentirá melhor, o que é um alívio para família:

- Espero que esse seja apenas um ótimo sinal para uns bons dias de recuperação pela frente, e que ele consiga acordar e aliviar a pressão da garganta.

Seu pulmão, por outro lado, vai demorar para se recuperar, já que os exames demostraram um estrago severo, quase como se ele tivesse sido fumante nos últimos 50 anos.

Ainda assim, o astro da Broadway segue firme e lutando, e sua esposa está otimista. Recentemente, a loira postou uma foto no Instagram com seu filho, Elvis, em que dizia que ela passou no hospital para resgatar alguns objetos pessoais para ter o sentimento de seu amado estar mais perto, uma vez que ele segue desacordado.

Eu apenas senti que queria estar com o seu anel de casamento, e itens pessoais em casa, em vez de no hospital. Nick sempre usava esse colar com um lindo medalhão que era de seu pai. Coloquei-o imediatamente junto com um anel de mindinho que dei a ele em seu aniversário este ano. Qualquer coisa para me sentir mais perto dele neste momento me faz sentir melhor, escreveu Amanda na legenda da postagem.