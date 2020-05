Princesa Charlotte comemora cinco anos com novas fotos feitas pela mãe

02/05/2020 | 15:11



A princesa Charlotte, filha do príncipe William e de Kate Middleton, comemora cinco anos de vida neste sábado, 2, ocasião que foi marcada no dia anterior pela publicação de novas fotos da menina feitas pela mãe, a duquesa de Cambridge.

Nas redes sociais do Palácio de Kensington, a família divulgou quatro fotografias da pequena integrante da família real britânica, filha do meio do casal.

As imagens foram feitas no mês passado em Sandringham Estate, no leste da Inglaterra, onde a família ajudou a embalar e entregar pacotes de alimentos para aposentados isolados na área local.

Neste sábado, 2, uma nova foto de Charlotte foi publicada para agradecer aos que desejaram feliz aniversário à menina.

No final de abril, a família também publicou novas imagens de Louis, o filho mais novo de William e Kate, que completou dois anos de idade em 23 de abril. Nas fotos, o menino se diverte com tintas e o perfil do Palácio de Kensington brincou com as fotografias de bastidores. Veja aqui.

A revista US Weekly disse que Kate cancelou a festa de aniversário do caçula devido à pandemia do novo coronavírus e decidiu, em vez disso, realizar uma pequena comemoração em casa, com todos os membros da família.

Também em abril, a rainha Elizabeth, a monarca mais velha e de reinado mais longo do mundo, completou 94 anos. No entanto, houve pouco alarde para marcar a ocasião, uma vez que o país sofre um bloqueio nacional para conter o surto do novo vírus.