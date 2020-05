Dinho Ouro Preto se cura do coronavírus e comenta como pode ter pego

02/05/2020 | 14:10



Apesar de o coronavírus ter sido classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, muitos famosos que contraíram a doença mostraram que há uma luz no fim do túnel ao revelar que haviam se curado. Dinho Ouro Preto, por exemplo, teve a versão moderada da doença e passou o tempo todo em casa, se recuperando.

O vocalista do Capital Inicial contou ao programa É de Casa no dia 2 de maio que foram dias difíceis, mas finalmente ele se livrou do vírus.

- Estou bem, recuperado. Sem febre há mais de três semanas. Pronto para encarar a vida, disse.

Ele explicou que os sintomas que teve dificultaram o diagnóstico exato por um tempo:

- Eu comecei a ter uma febre alta. Não senti os sintomas iniciais, as tais bandeiras vermelhas: tosse e dor de garganta. O que eu sentia me lembrava a dengue que eu tive anos atrás.

Sobre o possível vetor da Covid-19, Dinho comentou que realizou um show em um navio e teve contato com suas filhas, que vivem em Nova York, dias antes de se contaminar:

- Eu trouxe as duas de volta ao Brasil. Talvez tenha sido atrás delas.