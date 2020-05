Shopping adota drive-thru contra crise

02/05/2020 | 12:24



Parado há mais de um mês, o comércio varejista de São Paulo de produtos não essenciais tenta dar a volta por cima para atenuar a perda de faturamento de mais de 60% desde a suspensão das atividades pela pandemia. Além da venda online, as lojas começam a colocar em prática outras formas de vender sem aglomeração: da retirada do produto no estacionamento da loja sem sair do carro até a venda de porta em porta.

A TelhanorteJá, bandeira de lojas de bairro de materiais de construção do grupo francês Saint-Gobain, por exemplo, começou na semana passada a vender por meio de caminhões itinerantes. A ideia é que, quando solicitados, esses veículos vão até condomínios para comercializar cerca de 700 itens básicos para reparos na casa. "O objetivo é atender ao cliente que não é familiarizado com a internet", diz Juliano Ohta, diretor geral da rede. Ele diz que os itens serão vendidos a preço de custo.

Uma pessoa do condomínio entra em contato com a rede que envia um caminhão para o local, onde é montada uma espécie de feirinha, com o cuidado de não formar aglomerações. Como as pessoas estão isoladas e mais tempo dentro de casa, a tendência é que a necessidade de reparos aumente, prevê o executivo. Hoje são dois caminhões em operação: um em São Paulo (SP) e outro em Porto Alegre (RS). Mais dois veículos estão sendo preparados.

No início do confinamento, entre os dias 20 de março e 1.º de abril, as lojas do setor estavam proibidas de abrir. Depois, as revendas de materiais de construção foram liberadas para funcionar, mas com horários reduzidos e um número menor de consumidores nas lojas.

De carro

Outra saída para evitar o contato é a venda por drive-thru, em que o consumidor não precisa sair do carro para fazer a compra ou pode comprar pela internet e passar de carro no estacionamento da loja ou do shopping só para retirar o produto.

Faz duas semanas que o Shopping Cidade São Paulo, do grupo CCP, começou a vender por meio drive-thru. No início, eram cerca de dez lojas com essa opção de venda. Hoje, já são mais de 30. "É uma situação que a gente jamais imaginou", diz a gerente do shopping, Roberta Naveiro. Ela explica que o modelo diminui o gargalo do delivery, que está sobrecarregado. Por ele, o lojista abre um canal de venda direto com o cliente, que pode marcar o horário de retirada da mercadoria.

Hoje, além do Shopping Cidade São Paulo, mais quatro empreendimentos do grupo (Tietê Plaza, Grand Plaza, Shopping D e Shopping Cerrado) passaram a adotar esse sistema. O Morumbi Shopping, do Grupo Multiplan, também adotou a venda por meio de drive-thru, conforme foi anunciado na sua conta no Instagram.

Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado neste ano no dia 10 de maio, e com a certeza de que o comércio não essencial ainda estará de portas fechadas, o varejo avalia que essa é uma alternativa para conseguir faturar na segunda melhor data depois do Natal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.