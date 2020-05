Tatá Werneck exibe jiboia que apareceu em seu condomínio: Passo bem!

02/05/2020 | 12:10



Eita! Tatá Werneck não perde o bom humor nem mesmo quando acaba ficando assustada! No Instagram, a humorista e apresentadora publicou um vídeo em que exibe uma jiboia circulando pelo seu condomínio no Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, a artista falou o medo que sentiu ao ver a serpente circulando pelo local, mas comemorou ela ter sido resgatada.

Essa jiboia apareceu no meu condomínio (me caguei toda mas passo bem e passo lenço umedecido também) e foi cuidadosamente resgatada pelo @institutovidalivre do @rochedseba! Eles são maravilhosos! E precisam de doações para continuarem seus trabalhos, escreveu Tatá.

Apesar do susto, Tatá Werneck foi alertada pelos seguidores que a jiboia não é venenosa, mesmo com o tamanho assustador.