Manu Gavassi reaparece e entrega a primeira coisa que fez ao deixar BBB20: Foi libertador

02/05/2020 | 12:10



Manu Gavassi está de volta! Após deixar o confinamento do BBB20, a cantora ficou sumida por alguns dias das redes sociais e despertou a curiosidade dos fãs e internautas, que até fizeram campanha na internet para ela que voltasse com as publicações no Instagram. Diante da repercussão de seu sumiço, Manu surpreendeu a todos na noite da última sexta-feira, dia 1, ao divulgar um vídeo explicando o motivo para ter ficado ausente por um tempo.

Isso não é um filme e nem uma super produção.Sou só eu com surtos leves sem tênis tentando entender o mundo. Espero que seja suficiente, escreveu na legendada publicação.

No vídeo, Manu esclareceu que precisou de alguns dias para assimilar o que estava acontecendo. Além de ter se deparado com o enorme sucesso que fez dentro e fora do reality show, a artista também descobriu uma pandemia no mundo e está tentando entender como precisa se cuidar em tempos complicados para todos.

- Estou sumida, eu sei. Sumi por três dias, com sensação de três semanas. Sumi porque estava tentando assimilar tudo o que aconteceu. Tentando assimilar o mundo que encontrei quando saí da casa, que foi um choque, e a dimensão que foi o programa. É muito louco. Eu fiquei muito assustada. Foi um choque. Primeiro, entender o que é o vírus, como a gente tem que se cuidar. Eu não tinha noção, na minha cabecinha, que era essa proporção toda. Eu me sinto, de verdade, uma viajante do tempo. Eu parei no dia 21 de janeiro e agora estou aqui. E, nesse meio tempo, eu vivi umas coisas meio loucas, com uma galera meio louca, num lugar meio louco, e envolvia muita meditação, muitas nuvens no céu, que a gente olhava, e chuva, e passarinhos cantando... envolvia muito isso, e algumas brigas, mas mais o resto. E agora eu saí nesse mundo que eu não esperava. Já estou mais calma. Precisei desses dias para entender um pouco, conversar com a minha família. Nessa fase, já entendi o que a gente tem que fazer para se cuidar, que a gente tem que ter calma e não pode se desesperar. E daí eu fui entender a proporção que o programa tomou nesse período, e o lugar que ele ocupou na vida das pessoas, que a gente ocupou na vida das pessoas, relatou em trechos do vídeo.

Ela ainda relatou que a experiência no BBB mudou completamente sua vida e a carreira e, agora, está se deparando com várias portas abertas no trabalho:

- Essa experiência mudou a minha vida para sempre, do lado de dentro, eu comigo mesmo, de ficar cem dias confinada, sem nada, sem ninguém para me apegar além de mim mesma. E meu trabalho, que eu deixei aqui e que vocês se identificaram, que eu criei com todo o meu coração, com toda a minha alma, que eu me dediquei, roteirizei e gravei, e que agora faz sentido para vocês também, não tá mais só na minha cabeça. E que me abriu portas, muitas portas e incríveis, e que parece um sonho, disse.

Próximos passos

Em entrevista à Patricia Kogut, do jornal O Globo, Manu adiantou que pode lançar os vídeos que gravou antes do programa e acabaram não sendo divulgados. O material inédito pode ser considerado como um bônus aos fãs:

- Foram mais de 100 vídeos com possibilidades diferentes. Sinceramente, não imaginei que fosse gerar uma repercussão tão grande. Foi uma coisa mágica. Por exemplo, deixei um vídeo temático da Disney e nem podia imaginar que seria atacada com o assunto. Os que sobraram, eu posso lançar como um bônus para os meus seguidores. Ainda estou decidindo.

Ela ainda confessou qual foi a primeira coisa que fez depois de deixar o confinamento, quando conseguiu retomar sua privacidade:

- As pessoas não imaginam como é complicado ficar no chuveiro de biquíni, com câmeras vigiando. A primeira coisa que eu fiz ao sair foi tomar um banho pelada. Foi libertador!

Já para o jornal Extra, Manu adiantou que planeja transformar o projeto Garota Errada em uma série, e que o trabalho poderá ser feito com Bruna Marquezine e Selton Mello:

- Acabei de sair de Marte, ainda estou entendendo as notícias. Minha vontade é transformar ?Garota errada? numa série. Sempre foi uma ideia original. E ter Bruna Marquezine no elenco e Selton Mello na direção, caramba, seria incrível, disse.

Fontes ligadas à publicação entregaram que o sumiço de Manu foi uma estratégia de marketing idealizada pelo empresário da artista, Felipe Simas, o mesmo que cuida da carreira de Tiago Iorc. O intuito seria fazer com que a cantora se torne numa estrela do pop inacessível, criando mais burburinho em seus shows. Para isso, ela não pode ter contato com os fãs por enquanto:

- A ideia é torná-la inacessível e intocável para transformá-la numa estrela pop, e quando puder retomar a carreira nos palcos, criar mais burburinho nos seus shows. O empresário não quer que ela tenha contato direto com seus fãs por enquanto, adiantou o informante.

Por causa da estratégia, Manu recusou o convite de participar do Encontro com Fátima Bernardes. Segundo o jornal, a cantora teria alegado que estava sem voz e não poderia comparecer ao programa, diferente de Thelma e Rafa Kalimann, que já fizeram suas aparições.