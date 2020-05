Apresentadora do rodízio do Jornal Nacional testa positivo para o coronavírus

02/05/2020 | 11:11



Alguns famosos não escaparam e foram diagnosticados com o novo coronavírus, doença que se tornou uma pandemia global no dia 11 de março, conforme classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A jornalista Luana Borba, da afiliada da Globo em Manaus, revelou que testou positivo para o coronavírus.

Ela, que faz parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, publicou um vídeo ao lado do marido, Rodrigo Motta, para falar sobre o diagnóstico.

-Graças a Deus estamos bem. A gente começou com os sintomas, e já de imediato fomos buscar médicos. Fizemos o exame que demora bastante pra sair, mas saiu e confirmou. Começamos com a medicação e estamos conseguindo vencer isso. A gente teve poucos sintomas e não temos do que reclamar. Estamos vencendo, disse.

Na legenda, ela completou dizendo que ela e o marido não tiveram sintomas graves e que já estão se recuperando, esperando sair do período em que o vírus ainda é transmitido:

Estamos bem! @mottarod e eu testamos positivo para covid-19, mas estamos vencendo essa. Finalizamos o tratamento sem sentir sintomas graves. Felizes pela recuperação. Agora falta pouco para sairmos do período de transmissão. Se cuidem!, escreveu.