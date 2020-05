Família real comemora aniversário de princesa Charlotte com fotos inéditas durante a quarentena feitas por Kate Middleton

02/05/2020 | 10:10



O aniversário de cinco anos de idade da princesa Charlotte, comemorado neste sábado, dia 2 de maio, não passou em branco mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. O perfil do Palácio de Kensington no Instagram divulgou fotos inéditas da menina, que é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico, mostrando uma boa ação da família durante a quarentena.

Charlotte foi clicada pela mãe, a duquesa de Cambridge Kate Middleton, enquanto embalava e entregava comida a aposentados que estão isolados por causa da pandemia.

O duque e a duquesa de Cambridge têm muito prazer em compartilhar quatro novas fotografias da princesa Charlotte antes do seu quinto aniversário, celebrado amanhã. As imagens foram feitas pela duquesa enquanto a família ajudava a organizar e entregar pacotes de comida para aposentados em isolamento, diz a publicação.

Além de Charlotte, Kate e o príncipe William são pais de George, de seis anos de idade, e Louis, de dois anos de idade.