02/05/2020 | 09:10



Ana Paula Siebert está radiante com a primeira gravidez! Ela e Roberto Justus terão a primeira filha - o quinto do empresário - e a influenciadora digital não esconde a felicidade com o momento mágico de sua vida.

Em nova publicação no IInstagram, Ana publicou duas fotos exibindo o barrigão de grávida. Ela perguntou aos seguidores qual foto eles gostavam mais e ainda entregou que já está nos últimos momentos da gestação, já que Vicky pode nascer a qualquer hora.

Pensando até quando vou curtir meu barrigão. O prazo começou e a Vicky pode chegar a qualquer momento! Muita ansiedade, mas torcendo para que ela fique o maior tempo possível na barriga, escreveu ela.