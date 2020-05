Estado paga a segunda parcela de R$ 55 do Merenda em Casa

Da Redação



02/05/2020 | 08:24



O governo de São Paulo confirmou o pagamento da segunda parcela do programa Merenda em Casa. Cerca de 49 mil alunos da rede estadual do Grande ABC vão receber o subsídio no valor base de R$ 55 mensais para a compra de alimentos. Em todo o Estado, o benefício é oferecido a 740 mil estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem em situação de extrema pobreza e não recebem o auxílio federal, de acordo com o cadastro único do Ministério da Cidadania.

Aproximadamente 8.000 novos estudantes passaram a ser contemplados pelo programa a partir desta segunda parcela. Eles são alunos das Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) e das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza) e obedecem aos mesmos critérios socioeconômicos.

Durante dois meses, 113 mil estudantes mais carentes do montante total de beneficiados vão receber o subsídio dobrado. A verba extra será garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos privados para potencializar esforços e levar renda para as famílias mais vulneráveis do Estado.

O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo governo de São Paulo e será oferecido enquanto as aulas da rede pública estadual permanecerem suspensas.

O pagamento é feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. O cadastro deve ser realizado no nome do responsável pela família de cada estudante com direito ao subsídio. O auxílio é disponibilizado até o último dia útil do mês, sem descontos de taxas.