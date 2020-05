Politicagem inconsequente

Do Diário do Grande ABC



02/05/2020 | 00:03



A mais nova investida do vereador Sargento Lobo (Patriota) contra o programa de hospitais de campanha que a Prefeitura de Santo André implantou para combater a Covid-19 expõe o baixo nível da política local. Quando, com o único objetivo de conquistar votos, alguém utiliza mortes e sofrimento para questionar políticas públicas referendadas pelas mais respeitadas autoridades sanitárias globais, chegou-se ao fundo do poço da moralidade, de onde é difícil emergir.

Repetindo expediente adotado duas semanas atrás, quando invadiu a recém-inaugurada unidade do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, Sargento Lobo, encampando a persona de justiceiro, foi ontem à do Estádio Bruno Daniel, aberta um dia antes, para “denunciar” que o local estava vazio e “mostrar” que, devido ao que considerou pouca distância entre os leitos, pacientes sãos, “com suspeitas”, poderão se contaminar.

Discípulo do obscurantismo científico que tanto mal já causou nas políticas de profilaxia, o vereador andreense expõe, com seu comportamento histriônico, não as falhas que atribui ao prefeito Paulo Serra (PSDB), mas a própria ignorância. Legislador que é, deveria saber que os leitos abrigarão apenas pacientes testados positivos e com sintomas fortes. Sobre o fato de o hospital de campanha estar “vazio” um dia depois de entrar em funcionamento, Sargento Lobo demonstra desconhecer protocolos que recomendam a abertura de novos locais assim que os anteriores emitam sinais de saturação – como já ocorre no Dell’Antonia, com 70% de ocupação.

Sargento Lobo deveria estudar mais sobre o assunto que pretende explorar politicamente. E, depois disso, utilizar os meios constitucionais e legais para denunciar as falhas da administração, como o gabinete ou a tribuna da Câmara. Mas ele certamente pensa diferente, ou não estaria no time dos vereadores que defendem a redução do número de sessões legislativas pela metade – desde que, evidentemente, não se desconte nenhum centavo dos R$ 15.031,76 que recebem mensalmente a título de subsídios.