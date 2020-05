Rombo pós-pandemia preocupa políticos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/05/2020 | 00:01



A cada dia que passa, a perspectiva de retomada da normalidade no País fica pior. Os prefeitos do Grande ABC já estimam rombos históricos nas contas públicas devido à queda de atividade econômica e ampliação dos gastos em saúde no combate ao novo coronavírus. Esta coluna conversou com alguns pré-candidatos às prefeituras da região e a avaliação prévia deles é a de que as receitas recuarão para índices vistos em 2012 – ou seja, oito anos atrás. Isso sem considerar que a conta a ser paga pelos investimentos necessários na contenção da Covid-19 chegarão às mesas dos chefes de Executivo. Diante do quadro, já tem pré-prefeiturável disposto a retirar o projeto ao Paço com receio de, se eleito, não conseguir dar conta de sanear o rombo público e manchar sua imagem política futura.

Alta

Ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho teve alta ontem do Hospital Assunção. Ele foi internado no começo da semana com infecção urinária grave. Diante de quadro febril, passou por exame também da Covid-19. O resultado foi divulgado ontem e deu negativo. O petista enviou mensagens de agradecimento aos profissionais do Hospital Assunção, enalteceu o trabalhador no Dia do Trabalho e pediu para que a população fique em casa, de quarentena, para conter o avanço do novo coronavírus.

PT paulistano – 1

O diretório do PT na Capital definiu as regras de escolha de quem será o candidato do partido na eleição deste ano. Encontro de definição do futuro prefeiturável acontecerá entre os dias 15 e 16 de maio, por meio de plataforma virtual. Um dos pontos centrais da mudança de data envolve o sistema de votação: secreta.



PT paulistano – 2

Nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com os pré-candidatos do partido na eleição em São Paulo para tentar colocar panos quentes em discussões entre eles. Diferentemente de outras ocasiões, quando pressionou por seu indicado (vide Fernando Haddad, em 2012), Lula adotou tom de conciliação entre os nomes.



PT paulistano – 3

No Grande ABC, o ex-prefeito de São Bernardo e presidente do PT estadual, Luiz Marinho, manifesta apoio à pré-candidatura do ex-deputado Jilmar Tatto (PT). Na visão de Marinho, Tatto é o candidato mais competitivo no cenário atual e avalia que um impulso em seu projeto eleitoral na Capital traria benefícios à sua candidatura em São Bernardo – ele é pré-prefeiturável ao Paço.



Cotoveladas

O empresário Erick Eloi, ex-PT, se filiou ao Avante com objetivo de ser candidato a prefeito de Santo André neste ano. Acontece que o vereador Almir Cicote, ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e aliado do prefeito Paulo Serra (PSDB), permaneceu no partido. Grupo ligado a Eloi tem escutado que Cicote poderia até ser candidato ao Paço na tentativa de fechar de vez as portas do empresário em sua empreitada eleitoral. Eloi, entretanto, assegura que sua pré-candidatura à Prefeitura não será retirada.



Alternativa

O alto comando do PT de Mauá, embora publicamente assegure que o ex-prefeito Oswaldo Dias tem plenas condições jurídicas de participar do pleito deste ano, já discute a possibilidade de impedimento legal de uma candidatura do ex-chefe do Executivo – Oswaldo foi indicado para ser vice na chapa encabeçada por Marcelo Oliveira (PT), vereador. Se Oswaldo não se viabilizar, a vice pode ser Celma Dias, mulher do ex-prefeito.