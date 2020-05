S.Caetano dará bônus a profissionais da saúde

Raphael Rocha

Do Diário do Grande aBC



02/05/2020 | 00:01



O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), vai instituir gratificações aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate contra a Covid-19 no município.



O valor do benefício vai variar de acordo com a função do profissional e vai abarcar os colaboradores vinculados à FUABC (Fundação do ABC), entidade regional que dá suporte ao município nos equipamentos de saúde.



Ao todo, a administração vai despender R$ 3 milhões para conceder o bônus a 600 funcionários durante três meses – o benefício pode ser prorrogado se a pandemia do novo coronavírus persistir. O pagamento depende de aprovação na Câmara, mas será retroativo a 1º de abril.



“Não que outros setores não sejam, mas o segmento da saúde tem sido heroico neste momento. Estão na linha de frente. Eu, como médico, fico emocionado de vê-los. Do médico ao carregador de maca da ambulância. Pessoas que privam a própria vida a favor do próximo, se privam de ver a família, levam muitas vezes a contaminação para dentro de suas casas. Essa gratificação é por muito merecimento”, considerou Auricchio.



O valor do bônus será escalonado. Médicos que atuam na linha de frente, no combate à Covid-19 e da estratégia saúde da família receberão R$ 1.300; enfermeiros, R$ 800; auxiliares de enfermagem, R$ 350; técnicos de enfermagem e demais técnicos, R$ 400; agentes comunitários de saúde, R$ 250; demais profissionais não técnicos, R$ 250.



Aos colaboradores da FUABC, o benefício será um acréscimo de 25% no valor do salário (bruto, descontadas demais gratificações). Todas as quantias são mensais.



Segundo Auricchio, a intenção é conversar no começo da semana com o presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), para estabelecer um calendário de votações ágil para garantir o pagamento do benefício o quanto antes. “A Câmara tem sido muito parceira do Executivo nas propostas. Mas, de qualquer maneira, o depósito será retroativo a 1º de abril”, discorreu o prefeito.



“Estamos antecipando (a execução do) orçamento da (Secretaria da) Saúde para o combate à Covid-19. A Secretaria da Fazenda também tem calculado de onde é possível remanejar para jogar na saúde”, finalizou o tucano.