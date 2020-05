MLB faz campanha para ajudar famílias carentes de São Bernardo

Do Dgabc.com.br



01/05/2020



Em meio à pandemia do novo coronavírus, o MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) organizou campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene, que serão destinados a famílias que estão passando por dificuldades por causa da situação, sobretudo para comer. As cesta básicas completas serão destinadas à famílias das periferias, assim como as que fazem parte do movimento sem-teto, todas de São Bernardo.

Segundo a entidade, a ação é forma de amenizar a dificuldade destas pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Segundo o MLB, a população pobre do país será a principal afetada diante da crise sanitária que assola o País, já que milhões de famílias não têm casa própria, assim como acesso à água encanada, coleta e tratamento de lixo e esgoto.

O movimento ressalta que grande parte dos moradores das ocupações, bairros pobres e favelas, vivem de trabalho informal ou autônomo, sendo assim os mais ameaçados durante a quarentena, já que muitos ficaram sem trabalho.

As doações serão entregues através das brigadas, que distribuem porta a porta as cestas básicas para cada morador. Na ação, além da entrega de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal, o movimento debate ainda a atual situação de saúde no País, as alternativas para redução do risco de contaminação e a importância de lutar em defesa da saúde pública e da moradia digna. Todos os brigadistas são voluntários e recebem preparo técnico com políticas de segurança para se exporem o menos possível ao risco de contaminação.

Pontos de arrecadação:

- Av. Presidente João Café Filho, 1050 – Jd. Lavinia – São Bernardo do Campo, SP.

- Casa de Referência para as mulheres Helenira Preta. Rua Almirante Barroso, 170 – Vila Bocaina – Mauá SP.



Contribuição financeiramente através da de apoio às brigadas:

- Banco 260 Nubank/ Agência 0001/ Conta 20080441-0/ Guilherme Moura Brasil Junior/ CPF 422.678.38-19.

