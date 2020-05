Thiago Fragoso fala sobre esposa dar à luz durante a quarentena: Somente nós dois

01/05/2020 | 19:10



Gravidez em época de isolamento social requer mais cuidados que o normal. Thiago Fragoso e Mariana Vaz estão sentindo isso na pele ao se preparar para a chegada de Martin, que está prevista para este mês de maio.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, o ator comentou que o parto será bem distinto de quando seu primogênito, Benjamin, veio ao mundo:

- A gente sabe que vai ser diferente devido a esse momento do mundo com a Covid-19, mas buscamos olhar pelo lado positivo. Vai ser um momento bem íntimo, entraremos somente nós dois e sairemos três.

O intérprete de Alan em Salve-se Quem Puder ainda acrescentou:

- Sem visitas de ninguém por recomendação médica. Acho que no fim isso só vai engrandecer a experiência. Uma criança nova é símbolo de esperança e harmonia.

Nesta semana, no dia 28, Thiago chegou a postar no Instagram uma declaração à sua companheira e mãe de seus herdeiros:

Em casa com minha pessoa preferida. Esperando ansiosamente a chegada do novo filhote. Neste finalzinho parece que o tempo não passa! Sou muito sortudo de estar nessa aventura com você, escreveu.