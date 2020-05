Bruce Willis perde o aniversário de suas filhas com a atual esposa por estar na casa da ex Demi Moore

01/05/2020 | 18:10



Bruce Willis tem passado a quarentena de uma forma incomum: com a ex e sua família. O assunto já deu o que falar e agora sabemos que a atitude está gerando consequências como perder o aniversário das filhas que não estão com ele.

Mabel e Evelyn ficam mais velhas em abril e maio, respectivamente, e como o pai, Bruce, está isolado no estado de Idaho, nos Estados Unidos, não poderá estar presente na comemoração das meninas.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o ator não conseguirá ficar com a atual esposa Emma Heming, em Los Angeles, na Califórnia, quando sua caçula, Evelyn, completar 6 anos de idade, em 5 de maio.

Anteriormente, a empresária disse não estar incomodada por estar afastada de seu companheiro desde o início de março, apesar de sentir sua falta.

O astro de Duro de Matar, além de Demi Moore, tem passado os dias ao lado dos filhos Rumer, Scout e Tallulah.

Toda a família se dá muito bem e só não estão todos juntos por conta das dificuldades em viajar atualmente.