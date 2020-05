Com Camilo, presidente da Ponte confirma chegada de três reforços para Série B

01/05/2020 | 17:35



Após algumas sondagens mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Ponte Preta enfim oficializou a chegada de três reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista na noite desta quinta-feira, o presidente Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, confirmou que o meia Camilo, o lateral-esquerdo Ernandes e o zagueiro Luisão já estão acertados com o time alvinegro.

"O Camilo é jogador da Ponte, o Luizão e o Ernandes também são jogadores que vão reforçar nosso elenco. Sobre outros nomes especulados, quero me reservar o direito de falar quando tudo estiver no papel", disse o presidente.

Após rodar por diversos times brasileiros, como por exemplo: Ceará, América-MG, Avaí, Sport, Botafogo-SP, Chapecoense, Botafogo e Internacional, Camilo chega à Ponte Preta aos 34 anos, após ser destaque do Mirassol na disputa do Paulistão.

Quem também desembarca em Campinas vindo do Mirassol é o lateral-esquerdo Ernandes. O ponta já atuou por Atlético-GO, Ceará, América-MG, Goiás e Chapecoense. Por fim, quem também foi confirmado foi o zagueiro Luizão, que vinha fazendo uma boa campanha pelo Santo André, clube que liderava o Paulistão antes da parada do novo coronavírus.

Além deles, outros dois jogadores são dados como certos na Ponte Preta na volta ao futebol. São eles: o zagueiro Rayan, da Ferroviária e o volante Neto Moura, do Mirassol. Porém como os dois ainda tem contratos vigentes com os atuais clubes, a diretoria da Ponte ainda preferiu não se manifestar de forma oficial.