01/05/2020 | 16:27



Doutor em Filosofia pela Universidade de Paris I e professor emérito da Universidade de São Paulo (USP), Ruy Fausto morreu nesta sexta-feira em Paris aos 85 anos. Segundo Sergio Fausto, sobrinho do filósofo, Ruy teve um enfarte enquanto tocava piano. Irmão do historiador Boris Fausto, Ruy é considerado um dos principais intelectuais do País e escreveu vários livros, entre eles A Esquerda Difícil, no qual fez rigorosas análises políticas.