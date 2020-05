Heróis fazem homenagem a trabalhadores em hospital de São Caetano

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



01/05/2020 | 15:45



Há muito se afirma que os trabalhadores da saúde e todos os outros que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus são os verdadeiros heróis desta pandemia. Nada mais justo então do que Homem Aranha, Mulher Maravilha, Batman, Batgirl, Senhor Incrível, Senhora Incrível, Capitão América e até a Malévola saírem de seus esconderijos para fazer reverências aos funcionários do Hospital São Luís, em São Caetano, no Dia do Trabalhador.

Os voluntários do Cosolidários - grupo de amigos da região que, há dois anos, realiza ações, especialmente com crianças e idosos - se reuniram nesta sexta-feira (1º) em local dentro do hospital para surpreender na troca de plantão. "Foi singela homenagem aos verdadeiros heróis. Realmente emocionante ver a surpresa dos funcionários. Eles merecem", conta Kelly Magalhães, responsável pelo relacionamento médico da Rede DOr.

Antes de entrar, porém, nem os heróis escaparam da aferição da temperatura e de usar máscaras. Tudo para se proteger do novo coronavírus. "A gente sempre tira fotos com os pacientes, mas hoje éramos nós que queríamos parabenizar e mostrar o quanto somos gratos. Pena que não deu para se aproximar muito, mas foi algo realmente maravilhoso de participar", conta Roberta Sousa Santos, a Mulher Maravilha.

Com Roberta estavam Marcelo Genesio de Lima, Paulo Gonçalves, Luciana Saca, Rita de Cássia Soqueti, Cinthya de Moraes, Marcos Fabiano e Patrick Santos, mas o grupo conta com 21 pessoas, incluindo médicos. "Queremos agradecer ao profissionais por tudo o que estão fazendo, por lutarem contra um inimigo invisível e tão destruidor, revelando os heróis que existem em cada um deles", declara Roberta.

Durante a pandemia, o grupo Cosolidário cancelou todas as ações e visitas que tinham programado. "Mas alguns amigos cosplay, como nós, têm feito vídeos-chamadas para crianças internadas, inclusive a pedido dos pais para que tenham cuidados e continuem a lutar contra as suas doenças, da mesma maneira que não deixem de estudar e se proteger", conta a Mulher Maravilha. "Também estamos em campanhas para arrecadar alimentos para abrigos e orfanatos. A ajuda não pode parar na quarentena."