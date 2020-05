Luís Felipe Soares



02/05/2020 | 23:54



O rapper Travis Scott aproveitou a quarentena voluntária em combate à proliferação da Covid-19 para preparar seu mais recente trabalho. Trata-se da canção The Scotts, colaboração com o também rapper Kid Cudi.

Ele realizou o lançamento durante show especial realizado dentro do jogo Fortnite. Segundo levantamento da desenvolvedora Epic Games, os servidores do battle royale contabilizaram 27,7 milhões de jogadores únicos durante a performance virtual, com pico de 12 milhões de usuários simultâneos.

The Scotts está disponibilizada nos serviços de streaming e conta com clipe na página oficial do rapper no YouTube (www.youtube.com/TravisScott).