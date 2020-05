Crunchyroll revela top 10 de animes mais vistos no Brasil no primeiro trimestre

Luís Felipe Soares



02/05/2020 | 23:58



O tempo livre dentro de casa aumentou com a ação de isolamento físico atendido por parte das pessoas no combate à pandemia da Covid-19, desde março. Entre deveres de cada um e cuidados com a casa, o público brasileiro tem aproveitado para explorar programações de TV e produções exibidas por serviço de streaming.

Uma opção temática é o Crunchyroll (www.crunchyroll.com), plataforma especializada em animes. Em abril, o site reuniu dados e apontou os desenhos mais procurados pelos fãs do País no primeiro trimestre deste ano. Não se trata de um ranking que revela os que reuniram maiores números de plays nos vídeos, mas revelam os títulos populares nos últimos meses.

A lista do top 10 apresenta Attack on Titan, Black Cover, Boruto: Naruto Next Generations, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Hailkryu!!, Hunter x Hunter, Jojo''s Bizarre Adventure, My Hero Academia, Naruto Shippuden e One Piece.

Há espaço para histórias de ação, aventura, drama e comédia, com presença de desenhos animados orientais de diferentes épocas, mesclando sucessos consolidados e novidades. Destaque para a presença de duas gerações em torno do universo ninja de Naruto e de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, vencedor do prêmio de anime do ano na mais recente edição do Anime Awards Brasil 2020, sobre destaques do ano passado.