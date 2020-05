Direto da internet

Luís Felipe Soares



02/05/2020 | 23:57



O canal do YouTube de Any Malu fez com que a personagem ficasse conhecida. Ela, considerada a primeira youtuber animada, possui cerca de 2,85 milhões de inscritos (veja mais ao lado) no trabalho iniciado em 2015 e começou a chamar a atenção de uma mídia mais tradicional do que a internet. No caso, a televisão. Nessa ampliação de telas, ela está pronta para mostrar que é capaz de brilhar mais no comando do Any Malu Show.

Desenvolvido pelo Combo Estúdio, do Rio de Janeiro, o programa reúne um pouco do que é mostrado on-line e amplia o mundo ao redor da apresentadora. A primeira temporada da série tem 26 episódios, com a estreia do projeto ocorrendo amanhã à noite, no Cartoon Network. Os capítulos inéditos irão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20h.

Trata-se de produção que fecha o acordo entre a influenciadora digital e o Cartoon Network. A preparação e as brincadeiras para montar o novo seriado foram apresentadas no Any Malu Backstage, exibido no começo do ano e que pode ser visto (ou revisto) no canal brasileiro da emissora no YouTube (www.youtube.com/BRCartoonNetwork). Observando esses capítulos e juntando com o material inédito, o público pode ter uma experiência mais completa.

“Vai ter desafios musicais, provando comida de cartoons, talk show, reacts e muito mais! É um programa de auditório, mas sem auditório”, explica Any Malu, em conversa exclusiva com o Diarinho (veja mais ao lado).

A ideia é que a atração aproveite ao máximo o fato de a influencer viver no mundo dos desenhos para apresentar referências a séries como O Incrível Mundo de Gumball, Apenas Um Show e Irmão do Jorel, com alguns personagens participando do programa – ou apenas assistindo. Os amigos Willen, Kotoko, Agatha e o pet Shupika fazem parte da produção e ajudam Any na gravação. Brincadeiras culinárias, discussão sobre games e os desafios de fazer um show para a TV estão entre os assuntos dos primeiros capítulos.

Any Malu Show não segue linha de início, meio e fim de um programa comum. Os acontecimentos inesperados o tornam dinâmico e aberto o bastante para que diversas confusões possam ocorrer. É como se a youtuber ajudasse o público a ver os bastidores do Cartoon Network, com a interação com figuras como Princesa Caroço, Darwin e o trio de Ursos Sem Curso, sendo parte da diversão, mas com Any Malu como estrela.

Any conta que lutou para chegar ao canal

O que você acha que chamou a atenção do Cartoon Network para sua contratação?

Olha, acho que muita coisa em mim, porque, né, como não chamaria atenção? Meu carisma, minha desenvoltura, meu bom humor e, principalmente, a minha perseverança! Depois de três anos ligando todos os dias, o Cartoon Network parou de desligar o telefone e pediu uma entrevista. Enviei minha fita e implorei, pedi encarecidamente, para os meus seguidores encherem as redes sociais do CN exigindo minha contratação.

Como tem sido sua recepção por parte dos outros personagens da emissora?

Ah, meoamor, aqui todo mundo me ama! Os personagens são bastante ocupados, então não têm muito tempo para conversar comigo. Mas, outro dia, vi um personagem muito famoso correndo pelo Cartoon Network gritando: “Any Maluuuuu, você vai ver uma coisa!!!”. Acho que ele queria me dar algum presente depois de eu ter pintado o carro dele de rosa.

Que tipo de material o público poderá ver em seu novo programa na TV?

O programa novo tá mara! Vai ter desafios musicais, provando comida de cartoons, talk show, reacts e muito mais! É um programa de auditório, mas sem auditório, repleto de quadros incríveis com participação dos personagens do Cartoon Network.

Você acha que existem muitas diferenças entre o projeto na internet e o trabalho que é feito na televisão?

Agora tenho ajuda do Cartoon Network para produzir os vídeos. Posso convidar os cartoons, usar todos os arquivos de desenhos animados do CN e, ainda, explodir o estúdio de gravação sem o risco de ser processada de novo. Vamos ter tudo que eu já faço no YouTube, mas com um look novo, diva e cheio de atrações bafônicas!

Canal no YouTube tem mais de 230 milhões de views

A chegada de Any Malu é reflexo de seu popular trabalho realizado na internet. O Combo Estúdio, responsável por dar forma e vida à personagem, abriu o canal O (Sur)Real Mundo de Any Malu em agosto de 2015. Desde então, o endereço no YouTube contabiliza mais de 230 milhões de visualizações em centenas de vídeos, com cerca de 2,85 milhões de inscritos de olho nas postagens.

Como a maioria dos endereços de produtores de conteúdo, os materiais são diversos e têm como prioridade divertir o público, seja ele infantil ou teen. Entre as produções mais populares jogadas pela equipe na plataforma estão o da música Não é Mole (versão da canção Sorry, do cantor Justin Bieber), o da protagonista provando pratos de comida de famosos desenhos e o game Qual é a Série?, sobre adivinhar seriados de TV a partir de dicas variadas. Ela também já refletiu sobre mudanças de estilo e celebrou os milhões de inscritos.

Any Malu abusa da criatividade para brincar com diversos assuntos e se porta como uma youtuber do mundo real quando aparece sozinha diante da câmera. Claro que explora todo o mundo ao seu redor, com os amigos aparecendo e mostrando ao público o trabalho com vídeos. Ela ainda aproveita as possibilidades do universo animado para aparecer em situações nada comuns.

Para quem gosta de acompanhá-la e pensa em montar seu próprio canal, Any Malu postou no mês de abril dicas de como ser um youtuber de sucesso. Parte de seus segredos foi revelada e pode ser copiada pelos fãs.