Bruna Linzmeyer compartilha primeiro registro com nova namorada, Marta Supernova

01/05/2020 | 15:10



O namoro entre Bruna Linzmeyer e Marta Supernova ficou sério.

A atriz, que terminou o relacionamento de três anos com Priscila Fiszman em outubro de 2019, havia logo engatado em uma pegação com a DJ, mas agora está confirmado que as moças estão passando o período de isolamento social juntas.

Na última quinta-feira, dia 30, Bruna compartilhou em seus Stories do Instagram uma foto da amada abaixada olhando para um inseto do chão, e escreveu:

Adotamos uma lagarta.

Ao contrário do que ocorria com Priscila, a intérprete da funkeira Belissa em A Regra do Jogo tem se mantido bastante discreta com o atual relacionamento.

No entanto, no início do mês de abril, no dia 8, a artista gravou uma live para contar para seus seguidores como estava sendo a rotina nesta quarentena, e incluiu Marta, que está ficando em sua casa, nas declarações.

O casal está se dando bem vivendo junto e divide as tarefas domésticas, como a limpeza e a preparação das refeições.