Rapaz gruda latas na cabeça utilizando sucção do ar

Luís Felipe Soares



02/05/2020 | 23:59



A ideia de sucção diz que trata-se de ação de pressão resultante da não existência mais de ar em uma área, fazendo com que itens fiquem ‘colados’ em uma superfície. Explicando pode parecer difícil, mas o japonês Shunichi Kanno transforma isso em brincadeira com latinhas. Ele as pressiona em diferentes pontos da cabeça, com elas parecendo ficar grudadas pela parte de baixo.

O bizarro talento do rapaz chamou a atenção do Guinness World Records. Durante apresentação especial, o rapaz conseguiu colar nove itens, ficando com o título de maior número de latas colocadas na cabeça utilizando sucção do ar.

“Todo mundo dizia que eu tinha testa grande, então pensei que poderia fazer algo único com ela”, conta Kanno. Ele percebeu a facilidade para realizar o ato e descobriu que havia um recorde para isso depois de pesquisa na internet. Para bater as oito latas anteriores, foram necessários seis meses de treino.