Passatempo em casa com muita ciência

Luís Felipe Soares



02/05/2020 | 23:58



As visitas à Sabina – Escola Parque do Conhecimento estão suspensas por causa da pandemia da Covid-19. Nas últimas semanas, o local tem tentado continuar seu objetivo de disponibilizar aprendizado para o público, principalmente as crianças, com endereço on-line especial. Trata-se do site Sabina em Casa (www.sabinaemcasa.com.br), com ações, experimentos, aulas e brincadeiras que podem ser realizadas pelo público com acesso à internet.

A página tem atividades divididas por faixas etárias, escolaridade e projetos. Mantendo a ideia de explorar questões científicas, há aulas temáticas que utilizam vídeos do YouTube, sendo possível aprender sobre o planeta Terra, o Sistema Solar e ver curiosidades sobre o telescópio espacial Hubble. Alguns experimentos caseiros também podem ser acompanhados. Novos materiais entram semanalmente.

Conectado com toda a preocupação mundial em torno da Covid-19, está disponibilizado um quiz sobre informações envolvendo o novo coronavírus. Definições de pandemia, isolamento físico e medidas de prevenção aparecem no jogo de perguntas e respostas.

Também há espaço para mapa com detalhes de Santo André. Para quem está com saudade ou ainda não conhece a Sabina, um tour virtual explora suas áreas externas e internas.