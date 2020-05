01/05/2020 | 14:10



Sasha Meneghel recebeu no Stories do Instagram uma declaração bem carinhosa do atual namorado, João Figueiredo.

Afastados por conta do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus, o rapaz postou a foto acima e escreveu, em inglês:

Saudades da minha parceira de vida.

Já a filha de Xuxa Meneghel replicou a publicação e declarou:

Te amo, e Miss u muito [Sinto muitas saudades].

Dias antes, a moça havia feito uma postagem em que falou, sobre João:

Me apaixonei pelo meu melhor amigo.

O casal assumiu o namoro no início do mês de abril.