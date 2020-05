Governo de SP adianta pagamento da segunda parcela do Merenda em Casa

Do dgabc.com.br



01/05/2020 | 13:44



O Governo de São Paulo confirmou ontem (30) o pagamento adiantado da segunda parcela do programa Merenda em Casa. Cerca de 49,3 mil alunos da rede estadual do Grande ABC vão receber o subsídio no valor-base de R$ 55 mensais para a compra de alimentos.



Em todo o estado, o benefício é oferecido a 740 mil estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem em situação de extrema pobreza e não recebem o benefício federal, de acordo com o Cadastro Único do Ministério da Cidadania.



Aproximadamente 8 mil novos estudantes passaram a ser contemplados pelo programa a partir desta segunda parcela. Eles são alunos das Apaes e das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza) e obedecem aos mesmos critérios socioeconômicos.



Durante dois meses, 113 mil estudantes mais carentes do montante total de beneficiados vão receber o subsídio dobrado. A verba extra será garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos privados para potencializar esforços e levar renda para as famílias mais vulneráveis do Estado.



O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo e será oferecido enquanto as aulas da rede pública estadual permanecerem suspensas.



O pagamento é feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável pela família de cada estudante com direito ao subsídio.



Passo a passo



- Pesquise por "PicPay" nas lojas virtuais Apple Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos Android) e faça o download do aplicativo.



- Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de nascimento.



- Valide sua identidade. O usuário receberá notificações no aplicativo pedindo o envio de uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa.



- Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício é creditado na conta PicPay do usuário.



Compra de alimentos



- Não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.



- O subsídio de R$ 55 será disponibilizado até o último dia útil do mês, sem descontos de taxas.



- Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.