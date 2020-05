Presidente do Palmeiras não crê em retorno do Paulistão no dia 17 de maio

01/05/2020 | 12:10



Em meio aos frequentes debates sobre a retomada do futebol no Brasil, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, não acredita que o Campeonato Paulista voltará a ser disputado no dia 17 de maio, data sugerida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Essa decisão é técnica. Vamos depender dos números, da evolução da doença. Na minha opinião é muito difícil. Não acredito em jogos nessa data", afirmou Galiotte em entrevista ao SporTV.

O dirigente do Palmeiras endossou o discurso do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que indicou que o campeonato só será retomado com o aval das autoridades sanitárias. Galiotte entende que é necessário analisar a situação com calma e salienta que os jogadores precisam ter segurança para voltar aos treinos e jogos.

"Existe uma expectativa natural pelo retorno. Mas temos de ter calma, muita frieza, controlar nossas expectativas, para que o retorno seja definido de maneira técnica, com autorizações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual. Para que a gente tenha proteção e um ambiente saudável para todos os envolvidos com o dia a dia do futebol", ressaltou o mandatário.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai se reunir com os clubes participantes da Série A1 do Estadual na próxima segunda-feira para discutir a possibilidade de retomada da competição, paralisada desde março em função da pandemia do coronavírus.

A reunião entre os clubes do Paulistão se dará no início da semana seguinte ao encontro entre a CBF, membros das federações e do Ministério da Saúde, quando se discutiu a possibilidade de os campeonatos estaduais serem retomados no dia 17.

Como previu Galiotte, a chance de o Paulistão ser reiniciado na data sugerida é remota, uma vez que São Paulo é o estado com o maior número de casos registrados de covid-19 no Brasil. São 28.698 casos confirmados e 2.375 mortes no local que é o epicentro da doença no País, segundo o balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde.