01/05/2020 | 12:11



Em meio a rumores de que teria terminado o seu namoro com Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr., Tiago Ramos usou o Stories para postar uma mensagem. Na rede social ele postou uma imagem que trazia o seguinte recado:

Para você que quer ver a minha derrota, senta e assista a minha vitória.

Além disso, escreveu a seguinte legenda:

Que Deus nos proteja.

Será que foi alguma indireta?

Vale citar que o modelo e Nadine teriam acabado com o relacionamento após a grande repercussão. Além da diferença de idade, veio à tona o fato de Tiago ser bissexual - fato que a mãe de Neymar não conhecia. Com o suposto fim, Tiago teria voltado para casa e chorado com o término.