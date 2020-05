01/05/2020 | 12:10



Apesar de o coronavírus ter sido classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, muitos famosos que contraíram a doença mostraram que há uma luz no fim do túnel ao revelar que haviam se curado.

Carlinhos de Jesus, por exemplo, recebeu alta hospitalar no dia 30 de abril, segundo informações do G1! O coreógrafo de 67 anos de idade e sua esposa, Raquel, haviam sido diagnosticados com a doença no dia 22 do mesmo mês.

Ele estava internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, mas já está recuperado:

- Graças a Deus estou aqui só aguardando a documentação. Já estou de alta médica, saindo daqui a pouco do hospital, disse.

Boas notícias, não é mesmo?