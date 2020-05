CEO da Amazon é convocado para falar em comitê da Câmara dos EUA

01/05/2020 | 11:45



Congressistas do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes convocaram o executivo-chefe da Amazon, Jeff Bezos, para testemunhar sobre práticas da empresa, após uma investigação do The Wall Street Journal apontar que funcionários da companhia usavam dados de vendedores independentes em sua plataforma para desenvolver produtos concorrentes.

O órgão da Câmara tem investigado o domínio do mercado pela Amazon e outras gigantes do setor de tecnologia. A convocação foi feita em carta enviada a Bezos nesta sexta-feira e menciona o teor da reportagem. Com isso, Bezos deve ser questionado publicamente sobre práticas da empresa, bem como sobre outros temas, no momento em que congressistas republicanos e democratas mostram preocupação sobre o peso da Amazon em uma série de questões, desde seu poder no mercado até o impacto sobre pequenos negócios e a segurança de seus trabalhadores, bem como por causa da venda de produtos falsificados em suas plataformas. Fonte: Dow Jones Newswires.