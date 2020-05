Gigi Hadid quebra o silêncio e confirma primeira gravidez ao lado de Zayn Malik

01/05/2020 | 11:11



Após especulações, Gigi Hadid confirmou que está grávida pela primeira vez! A modelo espera um bebê, fruto de seu relacionamento com Zayn Malik, conhecido por ter feito parte da boyband One Direction. Ela falou pela primeira vez sobre o assunto ao participar do The Tonight Show.

Em uma entrevista gravada, o apresentador Jimmy Fallon começa parabenizando Gigi por estar esperando um bebê. Como resposta, ela diz:

- Muito obrigada! Obviamente nós queríamos ter anunciado isso da nossa forma. Mas estamos muito empolgados, felizes e agradecidos pelos desejos e apoio de todos.

Na entrevista, ela ainda informou que já está sentindo desejos!

- Meu desejo tem sido tudo de bagel [uma espécie de pão]. Eu como um bagel por dia.