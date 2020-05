Ex-The Voice Kids morre assassinado aos 15 anos de idade

01/05/2020 | 11:10



Arthur Almeida, conhecido como Tuca Almeida, que participou do The Voice Kids, em 2018, foi morto a tiros em Jaboatão dos Guararapes, cidade do Pernambuco, no dia 30 de abril. Ele tinha 15 anos de idade.

Segundo informações do jornal Folha de Pernambuco, a polícia civil informou que um grupo formado por seis homens encapuzados invadiu um estabelecimento comercial já atirando com armas de fogo. O grupo supostamente estava procurando pelo cunhado de Tuca, que estava no local acompanhando o jovem, mas conseguiu fugir.

A polícia ainda informou por comunicado:

Esse cunhado, pelas investigações iniciais, é um presidiário que se encontra no regime aberto por recente progressão de regime.

Nascido em Belo Horizonte, Tuca morava em Pernambuco desde 2014 com a família. Ao participar do reality show da TV Globo, ele se destacou por cantar Price Tag, da cantora britânica Jessie J.