Concedi entrevista à Veja para me defender de fake news, diz Sergio Moro

01/05/2020 | 10:44



O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou em sua conta oficial no Twitter que concedeu entrevista à revista Veja para se defender de "fake news" e para explicar sua saída do governo do presidente Jair Bolsonaro.

"Concedi entrevista à Revista Veja com a intenção exclusiva de me defender das fakes news (sic) e ofensas e explicar minha saída do Governo, nem mais nem menos", tuitou.

Na entrevista à publicação, divulgada nesta quinta-feira, 30, Moro afirma que apresentará ao Supremo Tribunal Federal (STF) as provas que tem de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Ao pedir demissão, o ex-ministro sinalizou que a substituição de Maurício Valeixo no comando na PF era uma manobra de Bolsonaro para ter acesso a dados sigilosos de investigações.

Na mesma quinta, o decano do STF, ministro Celso de Mello, determinou que Moro teria de prestar depoimento sobre as acusações em um prazo de cinco dias. A pedido do Procurador Geral da República, Augusto Aras, o ministro abriu inquérito para apurar o caso. Tanto Moro quanto o presidente são investigados.