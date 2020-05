Obituário - 1º de maio de 2020

Ademir Medici



01/05/2020



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 29 de abril

Maria de Lourdes Conceição, 96. Natural de Belém (PA). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Amador Fróes, 94. Natural de Cambuí (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 29, no Hospital Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Jardim da Colina.



Jeni de Oliveira Lacorte, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Thereza Rosolen Pera, 86. Natural de Santa Cruz da Conceição (SP). Residia em Lauzane Paulista, São Paulo (SP). Dia 29, em Santo André. Cemitério do Horto, em São Paulo (SP).

Clarice Fratini Mazoni, 79. Natural de Boraceia (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Moisés Dias Alves, 79. Natural de Águas Formosas (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Nilson Lara, 76. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Maria Fernandes Naleagaca, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Técnica de enfermagem. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Firome Yamamoto, 73. Natural de Rubiacea (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Bezerra Gomes, 71. Natural de Lins (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Mendes de Moraes, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Memorial Planalto.

Lincoln Borges Medina, 68. Natural de Pote (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alves dos Santos, 55. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 30 de abril

Gogliardo Righi, 82. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 30, no Hospital de Campanha Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arlindo José da Silva, 64. Natura de Vitória de Santo Antão (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadir Aparecida de Moraes Romano, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 28 de abril

Arlindo Cândido Pereto, 81. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Olímpio Cardoso da Silva Dantas, 65. Natural de Uauá (BA). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quarta-feira, dia 29 de abril

Maria Aparecida dos Santos, 77. Natural de Lutécia (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Manuel Augusto Carmo Protasio, 70. Natural de Portugal. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

M A U Á

Lúcia Ferrari Paulino, 85. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIO GRANDE DA SERRA

Luiz Antunes de Lima, 88. Natural de Tatuí (SP). Residia no Recanto Alpino, em Rio Grande da Serra. Daí 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.