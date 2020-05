Deputados aprovam corte de 30% nos próprios salários

Fábio Martins

01/05/2020



Os deputados estaduais deram aval ontem, em sessões extraordinárias, a projeto de resolução que estabelece corte de 30% nos próprios salários. A proposta prevê, no total, economia de R$ 320 milhões, incluindo série de outras medidas de contenção, que tem como objetivo reverter os recursos ao governo de São Paulo para destinar no combate à pandemia do novo coronavírus. Na votação do item principal, foram 85 crivos favoráveis e apenas um contrário (Douglas Garcia, PSL).



A queda dos vencimentos dos parlamentares se dará enquanto perdurar o período de avanço de Covid-19 no Estado. Cada um dos 94 edis possui subsídio de R$ 25 mil. O pacote apresentado pela mesa diretora envolve diminuição de 40% da verba de gabinete dos deputados. O índice, que era de 30% na proposta original, foi ampliado na redação final, assim como o percentual de doação do fundo especial de despesas da Assembleia – antes fixado em 70% e atingiu a 80% –, o que, neste quesito, corresponde a cerca de R$ 70 milhões.

A bancada do Grande ABC votou integralmente em favor do projeto – apenas o deputado Thiago Auricchio (PL) estava ausente na apreciação da matéria, mas já havia sinalizado positivamente ao texto.

O acordo se deu para reduzir o impacto de desconto nos salários dos funcionários em cargos de comissão, e mesmo assim manter a economia. A proposta original previa corte linear de 20% nos vencimentos. Na negociação, houve ajuste para ser escalonado e o corte do auxílio-alimentação foi retirado.

Parlamentar com reduto em São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira (PT) pontuou que a proposta é fruto de negociação ampla. “Tentamos tirar os funcionários deste corte. Quando não aceitaram, propusemos que fosse escalonado.” O presidente da casa, Cauê Macris (PSDB), frisou que a Assembleia colocou o “dedo na ferida”. “Medida que deveria ser seguida pelo Congresso Nacional e pelas câmaras (municipais).”