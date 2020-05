Máscaras contra o vírus

Do Diário do Grande ABC



Os prefeitos Paulo Serra (PSDB) e Atila Jacomussi (PSB) anunciaram ontem que pretendem publicar nos próximos dias decretos obrigando a população a utilizar máscaras em locais públicos. Os gestores de Santo André e Mauá, respectivamente, dizem estar convencidos da eficiência do equipamento na luta contra a disseminação do novo coronavírus. Alinham-se, assim, ao comando dado pelas mais referenciadas autoridades sanitárias do mundo, segundo as quais o uso da proteção facial derruba drasticamente os níveis de contágio.

A disseminação do agente causador da Covid-19 pelos sete municípios está se aproximando do pico – desde quarta-feira, quando Rio Grande da Serra anunciou a sua primeira vítima fatal pelo novo coronavírus, não há nenhuma cidade da região fora desta trágica lista. Exatamente por isso é que as autoridades precisam reforçar políticas públicas destinadas a barrar a proliferação do micro-organismo. Cientes de que determinadas tomadas de decisão não admitem mais espera, os prefeitos de Santo André e Mauá resolveram agir, no que estão absolutamente corretos.

Não é apenas a obrigatoriedade do uso de máscara para todas as ocasiões e situações que deve estar na mira dos chefes de Executivo e secretários de Saúde. Existem outras medidas com excelentes resultados profiláticos que devem ser estudadas e, na medida do possível, adotadas, como campanhas de conscientização para a correta higienização das mãos e a testagem em massa da população.

Outros municípios do Grande ABC já decretaram a obrigatoriedade de uso das máscaras em determinados espaços e equipamentos públicos, como os ônibus, mas não foram tão abrangentes quanto pretendem ser Santo André e Mauá. Em nome do que recomendam os mais avançados estudos e protocolos de contenção ao novo coronavírus, pode ser que seja chegada a hora de alargar a abrangência da determinação. Talvez nesta medida tão simples esteja a solução para a maior ameaça à sobrevivência da humanidade no último século. Não custa tentar.