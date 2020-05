Alex Manente adia de novo decisão sobre candidatura

Daniel Tossato



01/05/2020



Deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) voltou a adiar o anúncio de qual será seu papel na eleição da cidade neste ano. Ele havia prometido externar seu posicionamento em abril, porém, argumentou que a pandemia do novo coronavírus atrapalhou sua decisão e que o momento é de se pensar em saídas para a crise no País.

No ano passado, com seu nome especulado para ingressar na corrida eleitoral pela quarta vez consecutiva, Alex havia projetado fevereiro como limite para definição. Depois, adiou para abril esse prazo.

“Eu havia pensado em abril sem a previsão de que ocorreria uma pandemia. Neste momento, os esforços e o foco são para tentar minimizar os danos que o coronavírus está trazendo para o nosso País”, alegou o deputado federal, que preferiu não dar nova data sobre a decisão eleitoral.

Alex disse que ainda não está descartada mudança de data para a eleição deste ano – o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por ora, nega essa possibilidade. Em março, ele já tinha defendido que a data do pleito fosse alterada para 2022, com a alegação de que a eleição poderia ficar mais barata.

“Neste momento, eu não tenho como avaliar (se serei pré-candidato), até porque existe possibilidade de remarcação da data da eleição e essa não tem sido nossa prioridade no momento”, pontuou Alex.

No ano passado, Alex deu sinais de que não disputaria a eleição para seguir articulando uma de suas principais bandeiras no Congresso Nacional, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite a execução da sentença após condenação em segunda instância, sem necessidade de apreciação de recursos na última instância. O presidente do Cidadania em São Bernardo, Milton Villela, porém, defendeu a candidatura do deputado federal e sustentou que trabalharia para o convencimento de Alex em ser candidato a prefeito de São Bernardo.

Caso Alex encare o pleito, seria a quarta vez consecutiva no pleito pelo Paço. O deputado poderá se colocar como a terceira via na disputa eleitoral, já que há acirramento entre o PSDB, do prefeito Orlando Morado e que buscará reeleição, e o PT, do ex-prefeito da cidade Luiz Marinho, que também é pré-candidato à cadeira do Executivo.

Melhor desempenho de Alex na eleição municipal de São Bernardo foi em 2016, quando foi ao segundo turno e disputou a cadeira contra Morando – Alex havia desbancado Tarcisio Secoli (PT), candidato governista, no primeiro turno. Alex obteve 142.817 votos na segunda etapa do pleito, o que não foi suficiente para vencer Morando, que recebeu 213.661 sufrágios.