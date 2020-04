Fluminense prolonga paralisação das atividades no clube até 15 de maio

30/04/2020 | 20:43



No último dia do período de férias do elenco profissional, o Fluminense comunicou que as atividades do clube vão seguir paralisadas até 15 de maio. O período de quarentena vem sendo adotado para evitar a proliferação do coronavírus e foi prorrogado pela terceira vez.

As atividades haviam sido paralisadas na sede das Laranjeiras e no CT do clube pela primeira vez em março, por 15 dias. Depois, esse prazo se estendeu até o fim de abril. E agora vai vigorar ao menos até 15 de maio. Assim, os funcionários continuarão trabalhando em sistema de home office.

"O Fluminense Football Club anuncia, nesta quinta-feira (30/04), a manutenção da paralisação das atividades sociais e esportivas na sede do clube até o dia 15/05. Os funcionários seguirão trabalhando em sistema de home office. Como nas medidas anteriores, a decisão segue as orientações dos órgãos governamentais para evitar a proliferação do Corona Vírus (COVID-19). A qualquer momento a presente informação poderá ser revista, caso haja alteração no protocolo de ação definido por parte das autoridades competentes", comunicou o Fluminense.

O "home office" também será adotado pelo elenco. O clube preparou um cronograma das atividades que vão ser realizadas pelos jogadores à distancia, enquanto não ocorrer a liberação da volta das atividades ao CT do time. A inter temporada virtual vai ser realizada sob orientação da comissão técnica (preparadores físicos, fisiologistas, médicos e demais membros do departamento de futebol).