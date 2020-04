30/04/2020 | 19:52



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mencionar o Brasil como um dos países que enfrentam "um momento difícil" por causa da disseminação do novo coronavírus. Durante entrevista coletiva, Trump comentou o fato de que a curva de contágios do coronavírus no País tem mostrado uma grande inclinação.

O líder americano falou brevemente sobre o Brasil nesta quinta-feira, 30. Além de citar o quadro de saúde, Trump disse que o presidente do País é "um grande amigo".